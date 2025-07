Concerto 'Rotas da Seda' traz a música de um mundo antigo a Londrina

O Studium Musicae - Ateliê de Música Histórica faz o concerto “Rotas da Seda: a música do mundo” no Festival Internacional de Música de Londrina, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, em 18 de julho, às 20h30.





Na turnê, o Studium Musicae já passou por Curitiba, São José dos Pinhais, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu. “As pessoas ficam maravilhadas com os instrumentos diferentes e no final do concerto vão até o palco para ver de perto. A reação da plateia está sendo de descoberta dessa música antiga”, diz Alvaro Collaço, integrante do grupo.





O concerto mostra a relevância da fé, do comércio, do intercâmbio entre povos, não só considerando condições geográficas. As Rotas iniciam séculos antes do nascimento de Cristo e permanecem ativas no século XXI.

O programa de concerto revela uma expansão do Studium Musicae em relação ao seu repertório. Se no passado, antes da sua retomada em 2022, o grupo se dedicava à música histórica europeia, agora incluiu nas suas apresentações músicaoriental - chinesa e japonesa, inclusive-, valorizando a compreensão do quanto já era sonora a terra em tempos antigos. O concerto é um mosaico de estilos, considerando as línguas e a cultura de cada região e uso de diferentes instrumentos.





“Estamos levando ao público um repertório extremamente inusitado e curioso. São temas oriundos de tradições musicais diversas que primam pelos contrastes geográficos e culturais. Uma viagem sonora singular”, afirma Plínio Silva, que participa do Studium desde quando o grupo se chamava Conjunto Renascentista de Curitiba, nos anos 80.

Flávio Stein, outro integrante da primeira formação, não esconde sua empolgação com o momento atual do grupo. “Estamos muito animados com a turnê. Temos curiosidade de voltar em grupo às cidades do interior. E queremos saber como essa música vai soar para o público jovem de hoje. Lá atrás éramos nós os jovens e tínhamos um público imenso, também de jovens”. Os dois músicos dividem a direção geral do grupo.





O Studium Musicae é formado por Flávio Stein, Norberto Pavelec e Plínio Silva, músicos que participaram da primeira formação nos anos 80, Júlio Cesar Coelho que integrou o grupo nos anos 90, Daniele Oliveira, Márcia Kaiser e o percussionista Fábio Mazzon, que participam desde 2022 e Mateus Sokolowski, desde 2024.

SERVIÇO





Data: 18 de jujho

Horário: 20h30

Local: Cine Teatro Universitário Ouro Verde - Casa de Cultura - R. Maranhão, 85 - Centro

Entrada franca