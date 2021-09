Arcrebiano, agora em A Fazenda 13, promete não desistir do 3º reality

Mais um confirmado para a 13ª edição de A Fazenda (Record) é Arcrebiano Araújo, conhecido como Bil. O peão marca a participação em seu terceiro reality no mesmo ano, tendo passado pelo Big Brother Brasil 21 (Globo) e No Limite (Globo).



"O primeiro reality eu saí pelo público, o segundo não foi desistência, mas por questões contratuais, nem posso falar. Mas tive problemas de saúde física", explicou ele. Bil se envolveu com polêmicas com a cantora Karol Conká durante o BBB 21 e chegou a pedir para ser eliminado pelo público em seu paredão.

Agora, ele diz que "não vai ter casal na Fazenda, assim espero. Quero R$ 1,5 milhão". Agora, ele promete que o público irá ter a oportunidade de conhecê-lo realmente. "Galera vai me conhecer e vai gostar de mim, tenho público gigante que me acompanha nas redes. Vai ser Bill brincalhão, que gosta de festar, falar."

"Esse convite da Fazenda não foi convite em vão, tudo tem propósito, talvez o meu seja nessa edição surreal. Pode ter certeza que não vai ter desistência", promete em entrevista no programa Hoje em Dia (Record). "Meu primeiro reality não foi desistência, e segundo não posso dizer. Passava uma vez por semana e galera só via aquilo."





O modelo e educador físico já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit. Ao entrar no BBB 21, disse que é obsessivo com organização, um pouco sistemático e que sai do sério quando está com fome. Nas horas vagas, adora curtir festas, praticar esportes e cuidar do corpo -diz que seu lado quase hiperativo não o deixa ficar parado.

A Fazenda 13 estreia na próxima terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, a princípio, deve durar 94 episódios.