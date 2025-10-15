"Assalto à Brasileira" terá sessões gratuitas em festival de cinema de Londrina

Viagem no tempo, cenários familiares, níveis de tensão nas alturas, humor nervoso, rostos anônimos e atores consagrados. Os 98 minutos de “Assalto à Brasileira” prometem levar os londrinenses que vão desfrutar do 27º Festival Kinoarte de Cinema a uma mistura de sensações típicas da Sétima Arte.





Publicidade

Publicidade

Definida pelo seu realizador, o experiente diretor e roteirista José Eduardo Belmonte, como uma obra baseada “em fatos surreais”, o longa se inspira num dos mais famosos episódios da crônica policial de Londrina, a invasão de uma lotada agência do Banestado no Calçadão por um grupo armado na manhã de uma longínqua quinta-feira - 10 de dezembro de 1987, data que a cidade celebrava seus 53 anos.





Publicidade

A primeira exibição na cidade será no terceiro dia do festival, no sábado (25), às 20h, com a presença dos produtores Marcelo Braga e Clara Ramos, acompanhados pela ilustre figura de Paulo Miklos, guitarrista e vocalista da banda “Titãs” que se tornou um aclamado ator de cinema. Ele interpreta um dos protagonistas, Fonseca, o policial negociador que fica fora da agência.





Publicidade

No domingo (26), haverá mais duas sessões, às 18h e às 20h, com a presença de Belmonte (“Se Nada Mais Der Certo” e a “Concepção”) e do ator Robson Nunes (“Boleiros”, “Carandiru” e “Tim Maia”), intérprete de Barba, um dos líderes do assalto que é auxiliado pelo jornalista Paulo (Murilo Benício), o refém voluntarioso que busca visibilidade.





Publicidade

Foto: Divulgação





Filmagens em Londrina





As filmagens provocaram grande repercussão no público e mexeu com a rotina da cidade entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro do ano passado. A reconstituição da agência bancária impressionou os mais velhos, com direito à fachada com a logomarca do Banestado, além de apetrechos, viaturas e fardas policiais antigas. Além do Calçadão, o prédio da Folha de Londrina também serviu como locação. A obra é uma coprodução da Galeria Distribuidora, Santa Rita Filmes e Telefilms.





Publicidade

O roteiro de Belmonte usa como base o livro homônimo de Domingos Pellegrini, lançado em 1988. Também é importante lembrar que audiovisual londrinense também já se debruçou sobre o episódio em “Isto (não) é um assalto”, da produtora londrinense Kinopus, um documentário de 100 minutos e mais de 50 entrevistas, com direção de Rodrigo Grota, publicado em 2018 e disponível no Tela Nacional, canal do Youtube.





Publicidade

Sobre o Festival





O festival londrinense, o mais tradicional evento cinematográfico do Paraná, começa na quinta-feira (23) e ocupa o Espaço Villa Rica até o dia 2 de novembro, data reservada à cerimônia de premiação. A programação inclui a exibição diárias de longas, mostras competitivas de curtas, sessões infantis, oficinas, debates e festas com música ao vivo. Para acompanhar todos os detalhes do festival, basta seguir o @kinoarte. As informações também estão no site kinoarte.org.

Publicidade





O 27º Festival Kinoarte de Cinema é uma produção da Leste e da Kinoarte, tem patrocínio da Secretaria de Cultura de Londrina através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), apoio da Secretaria de Cultura do Estado – Governo do Paraná, através do edital Paraná Festivais, e é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.





SERVIÇO





27º FESTIVAL KINOARTE DE CINEMA: de 23 de outubro a 2 de novembro de 2025

Exibição de "Assalto à Brasileira"

Sessões gratuitas: 25 de outubro (sábado), às 20h; 26 de outubro (domingo), às 18h e 20h

Local: Cine Villa Rica - Rui Piauí, 211 (Centro Histórico)

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Não é necessário retirar ingresso para acessar a sala de exibição. A fila de entrada será organizada por ordem de chegada.



