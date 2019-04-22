Pesquisar
Festival de cinema
Representante no Oscar
'O Agente Secreto' será exibido no Festival Kinoarte de Londrina
8 a 15 de novembro
22ª edição do Festival Kinoarte de Cinema será online e gratuito
Saiba mais
UEM abre inscrições para participar do Festival de Cinema
Confira!
Ibiporã tem sessão de cinema de graça, nesta terça-feira (23)
22 abr 2019 às 16:39
Sessão da Meia Noite
Lapa sedia 9º Festival de Cinema a partir de quinta-feira
28 nov 2016 às 14:30
Convergências e Subjetividades
Festival de Cinema da Bienal Internacional de Curitiba traz filmes premiados para a capital
18 out 2016 às 18:17
Curtas-metragens
Festival Kinoarte de Cinema encerra neste domingo
27 set 2014 às 10:39
Cinema
Celebridades encantam o Festival de Gramado
09 ago 2014 às 08:35
