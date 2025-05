Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, passa por cirurgia

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, realizou um procedimento simples para cortar o freio da língua.



O bebê, de apenas três meses, fez uma frenotomia, procedimento simples que faz um corte no freio da língua. "Hoje foi dia do Rav fazer a frenotomia", disse Viih mostrando o antes e o depois da boa do filho.

A influenciadora revelou que sua primogênita, Lua, já realizou a cirurgia e obteve bons resultados. "A Luza fez também e hoje fala, come e amamentou super bem! Ela tinha a língua presa", completou a artista.