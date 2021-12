Ávine Vinny, do hit 'Coração Cachorro', é preso suspeito de ameaçar ex-mulher

O cantor Ávine Vinny, 32 anos, conhecido pelo hit "Coração Cachorro" em parceria com Matheus Fernandes, foi preso na noite desta segunda-feira (13) em Fortaleza, Ceará, após ter ameaçado a ex-mulher. A informação foi divulgada pelo jornal O Povo.

Segundo a publicação, Ávine teria feito as ameaças contra Laís Holanda através de uma ligação. A reportagem de Splash entrou em contato com assessoria do cantor e a gravadora Sony Music.

A SSP-CE (Secretaria de Segurança Pública do Ceará) e a PC (Polícia Civil) estadual também foram procuradas por Splash, que aguarda retorno.





Carreira





Ávine Vinny viu o hit "Coração Cachorro" ser uma das 50 músicas mais tocadas no Spotify em novembro de 2021. A canção foi classificada na playlist "Billboard Global Excl US", da Billboard, importante publicação norte-americana que traz as canções mais ouvidas da semana.

Em entrevista recente ao programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, o cantor afirmou que está feliz com o hit e está com mais de 80 shows para dezembro e janeiro de 2022.





O refrão do seu maior sucesso traz a melodia de "Same Mistake", canção do cantor inglês James Blunt, de 2007. O britânico, inclusive, gravou um vídeo em que dança a música e parabenizou Ávine Vinny pelo sucesso.





"A partir daí, as gravadoras se falaram, mas eu trocar ideia com ele ainda não. Mas acho que vai rolar", disse o cantor após o britânico dizer que "mandaria a conta bancária".





O artista também afirmou ser evangélico durante a atração do SBT. Ele diz cantar na igreja desde os 12 anos, mas não conseguiu seguir carreira gospel. Em conversa com a Folha de S. Paulo no último mês, ele chegou a anunciar que lançaria um feat com Zé Vaqueiro.





Ávine Vinny começou a carreira de cantor em 2009 e também fez parcerias com os artistas Xandy, Solange Almeida, Mateus e Kauã, Jorge e Matheus.





Ele fez parte da banda "Xé Pop" aos 20 anos, mas optou pela carreira solo e hoje faz parte da Vybbe, produtora comandada pelo artista Xand Avião.





Em caso de violência, denuncie





Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.





Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.





Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.





A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.





Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.





Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.