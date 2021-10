Cantor de 'Coração Cachorro' comemora vídeo de James Blunt dançando hit

Ávine Vinny, 32, comemorou o vídeo no qual o cantor e compositor britânico James Blunt, 47, aparece cantando e dançando o sucesso "Coração Cachorro". "O encontro dos mundos, a sofrência potencializada deixa o coração latir", escreveu no Instagram Stories nesta quinta-feira (28).



Além disso, o cantor cearense disse à GloboNews que Matheus Fernandes – com quem divide a faixa – e ele estão muito felizes com a repercussão. "Não, ele não mandou a conta bancária ainda", brincou. "Ele é um cara que parece ser super humilde. A brincadeira que ele fez nos deixou bastante animados", disse em vídeo enviado à emissora.



Nesta terça-feira (26), Blunt compartilhou um vídeo no TikTok dançando ao som da música "Coração Cachorro", canção que viralizou no aplicativo e alcançou o 1º lugar do top 200 do Spotify.

O forró usa em um trecho a melodia da canção "Same Mistake", lançada pelo britânico em 2007. No conteúdo, Blunt aparece cantando sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros, então o artista elogia o sucesso e faz até uma dancinha para o hit.



"Amei! Que coisa boa", fala o britânico no vídeo. "Vocês vêm sempre aqui? Eu sou da Inglaterra", continua o artista na brincadeira. "Arrasaram! Vejo vocês no bar!", completa o cantor enquanto trechos de "Coração Cachorro" são tocados ao fundo.



Na legenda do vídeo, o cantor parabenizou novamente a dupla pelo sucesso e fez uma brincadeira. "Parabéns pelo nº 1, pessoal! Vou mandar os meus dados bancários em breve", brincou.