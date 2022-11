Banda Europe faz show histórico no Brasil

Os fãs da banda Europe já estão em contagem regressiva para o dia 3 de dezembro, quando acontece um show único dos suecos no Centro de Eventos do Ceará.





A apresentação faz parte de uma série de ações que acontecerão de agora até as inaugurações da primeira fase dos empreendimentos Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, na região de Londrina, e Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza (CE), respectivamente em julho e dezembro de 2023.

Além dos proprietários dos dois Residence Club at the Hard Rock Hotel, o show da banda Europe também poderá ser apreciado por outros fãs. Os ingressos podem ser adquiridos no site Make My Night. Entre os principais hits da banda estão "Carrie", "Rock The Night", e "The Final Countdown", que consagrou internacionalmente o grupo sueco na história.





Posteriormente, o norte do Paraná também irá sediar um evento para proprietários Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, com direito a experiências exclusivas e um spoiler do que vem por aí nas suas férias, com muito lazer e entretenimento para a família.