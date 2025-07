Banda Gata de Botas faz show gratuito no Lago 2 para celebrar Dia do Rock

A Banda Gata de Botas foi escolhida para realizar a Abertura Festiva do 45º Festival Internacional de Música de Londrina e promete agitar o domingo, 13 de julho, às 16h30, no Lago Igapó 2. O show, o celebra o Dia do Rock, será uma explosão de energia com os maiores sucessos do rock e pop rock nacional, em uma apresentação inesquecível e dar o pontapé inicial perfeito para a maratona musical que movimenta a cidade no mês de julho.

A apresentação será no estacionamento no Consórcio União, na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina com a Avenida Higienópolis (Igapó 2), e é aberto a todo o público.

Reconhecida por sua abordagem profissional e envolvente, a Banda Gata de Botas conduz ao palco, performances interativas com o público, figurinos customizados e uma energia contagiante que leva a experiência do show a um outro nível. Com uma combinação única de sucessos, o projeto traz o astral vibrante de Rita Lee, o poder vocal e interpretativo de Elis Regina e a força marcante do Rock Nacional.

Novidade especial para o Festival





Para esta apresentação no Festival Internacional de Música de Londrina, a Banda Gata de Botas preparou uma surpresa inédita: pela primeira vez, o show contará com a participação de um trio de metais, comandado pelo músico Reinaldo Resquet, prometendo uma sonoridade ainda mais rica e envolvente.

Durante a tarde de domingo, o público poderá curtir os grandes sucessos de ícones da música brasileira como Tim Maia, Rita Lee, Paralamas do Sucesso, Raul Seixas, Gal Costa, Elis Regina e outros clássicos da música brasileira que marcaram gerações.

Serviço

Evento: Consórcio União apresenta Banda Gata de Botas

Data: 13 de julho (domingo)

Horário: 16h30

Local: Lago Igapó, Londrina

Participação especial: Trio de Metais com Reinaldo Resquet

Assinatura

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização : Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Patrocínio : Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.





Patrocínio direto: Itaipu Binacional.





Apoio direto : Secretaria de Estado do Turismo (Setur).





Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; LDN Grill; Cultural Hall, UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos : Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





