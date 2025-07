Egberto Gismonti e Daniel Murray fazem show no Teatro Ouro Verde

O compositor e multi-instrumentista Egberto Gismonti convida o violonista Daniel Murray para uma apresentação no 45º Festival Internacional de Música de Londrina. O show é neste domingo (13), no Teatro Universitário Ouro Verde, com início às 20h30.





O encontro celebra o diálogo entre gerações e estilos, unindo a criatividade e a experiência de Gismonti — referência mundial da música instrumental — à sensibilidade e à técnica refinada de Murray, reconhecido por sua atuação inovadora no repertório contemporâneo.

No programa, o público poderá apreciar obras autorais, cadências e releituras, em um repertório que transita entre o clássico, o popular e o folclore brasileiro, revelando uma experiência rica em texturas, ritmos e lirismo.





Daniel Murray

Instrumentista, arranjador e compositor, sua formação inclui estudos musicais com Alberto Ponce, em La Coûme, nos Pirineus, e estudos de alaúde com Silvana Scarinci e Carin Zwiling. Estudou também com Floriano Rosalino Gomes, Paulo Porto Alegre, Paulo Bellinati e Edelton Gloeden.

Bacharel em Violão Erudito pela FASM (Faculdade Santa Marcelina), em 2001 passou a dedicar-se também à composição e estudou com João Carlos Assis Brasil. Integrante do Trio Opus 12, lançou, em 2007, o CD “Retrato de Radamés”.





Premiado em 2018 no “FMCB – Festival de Música Contemporânea Brasileira” por sua performance em homenagem a Egberto Gismonti, no mesmo ano foi solista da Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) em Brasília e da Camerata da Orquestra Experimental de Repertório (OER), além de realizar turnê na Alemanha, promovendo seu recente álbum solo, intitulado “14-37 – Brazilian music for solo guitar” (Acoustic Music Records), onde faz uma retrospectiva de sua carreira.

Egberto Gismonti





Na lista dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão da revista Rolling Stone Brasil em 2012, Egberto Gismonti é multi-instrumentista que desde os anos 70 é respeitado por suas pesquisas musicais.





Seu interesse pelo choro o levou a dedicar ao violão de oito cordas e à flauta, ao passo em que curiosidade sobre as possibilidades da tecnologia e a influência da música contemporânea europeia levaram-no aos sintetizadores. Estudioso da música dos indígenas do Brasil, chegou a morar, por um breve período, com os Iaualapitis do Alto Xingu.





Entre 1977 e 1993, gravou quinze discos para o selo alemão ECM, dos quais dez foram lançados no Brasil pela BMG em 1995. Por meio de seu selo, Carmo, recomprou seu repertório inicial e é um dos raros compositores brasileiros que são donos do próprio acervo.

Sua obra passou a ser gravada por outros instrumentistas como Pedro Aznar, Delia Fischer, Esperanza Spalding, Hamilton de Holanda e André Mehmari.

Serviço:

45º Festival Internacional de Música de Londrina

Setur apresenta Egberto Gismonti convida Daniel Murray

Quando: domingo (13), às 20h30

Onde: Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)

Ingressos na plataforma Sympla





