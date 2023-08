Banda londrinense O Hipertrópico lança EP com músicas dedicadas aos orixás

Mergulhe no mistério da existência com este EP de "Oração ao Mar" e "Eram os Deuses Astronautas" encerrando o álbum "Atlântico", que vem sendo divulgado em singles e EPs desde 2022.





No momento, O Hipertrópico conta com 847 seguidores e 113100 streams no Spotify. Inspirada pela cultura africana dos orixás, "Oração ao Mar" conta com a participação do renomado percussionista Dilson Silveira e retrata as turbulências da vida e sua pequenez perante a força da natureza.

Ao explorar a complexidade das relações humanas, a música revela as nuances e desafios que enfrentamos nas conexões com pessoas que nos são queridas.





O mar e suas tempestades são retratados como movimentos intrínsecos à vida, representando as dificuldades emocionais que encontramos ao longo do caminho. O ouvinte deve se deixar levar por essa jornada emocional, onde espiritualidade e laços familiares se embolam de forma transcendental.

Em seguida, há o fascinante universo de "Eram os Deuses Astronautas", que vem acompanhada de um videoclipe patrocinado pelo PROMIC (Programa de Auxílio a Cultura da Cidade de Londrina), o qual coroa o capítulo final desta jornada de emoções pelo álbum "Atlântico".





A letra da música foi construída com o auxílio da lógica do software de David Bowie, no qual você insere frases e palavras em uma planilha e ele as embaralha, gerando novas ideias e perspectivas de textos.





