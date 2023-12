'Barbie' e 'Oppenheimer' são citados na lista de melhores filmes de 2023 da AFI

Os filmes "Barbie", de Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan, foram incluídos na lista de melhores produções de 2023 do American Film Institute.







A organização, uma das mais importantes na área de preservação do cinema, divulga desde 2001 uma lista anual de dez longas-metragens e dez séries que são reconhecidos como as mais representativas do último ciclo. A premiação também é considerada por especialistas uma prévia do Oscar de melhor filme.





Além dos dois títulos, grandes sucessos das bilheterias no meio do ano, a lista deste ano conta com "American Fiction", dirigido por Cord Jefferson, "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, "Maestro", de Bradley Cooper, "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, "Os Rejeitados", de Alexander Payne, "Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes, "Vidas Passadas", de Celine Song, e a animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".

Nas séries, a AFI consagrou produções de bastante repercussão no ano, como "Succession", "O Urso" e "Na Mira do Júri".