Filme de Willy Wonka é estreia destaque nos cinemas de Londrina nesta quinta-feira

O SEQUESTRO DO VOO 375

Direção: Marcus Baldini. Elenco: Danilo Grangheia, Jorge Paz, Roberta Gualda.





O longa se passa no período do Governo Sarney, em 1988, enquanto o Brasil enfrentava uma série de dificuldades econômicas e financeiras.





Nonato decide protestar contra o Governo de uma forma dramática: sequestrar o voo 375, da Vasp, com mais de cem passageiros, ordenando ao comandante que jogue o avião em cima do Palácio do Planalto. Para evitar a tragédia, o piloto acaba sendo obrigado a executar manobras que jamais haviam sido tentadas com um avião daquele tamanho.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h15, 19h30, 21h45.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h10, 16h50, 19h30, 22h10.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h40, 19h10, 21h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 17h15, 19h25, 21h35.