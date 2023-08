Barbie Estranha é lançada e está em pré-venda

O filme Barbie segue fazendo sucesso e repercutindo inclusive na Mattel. A empresa, inspirada em um look da produção cinematográfica, lançou a "Barbie Estranha". A boneca tem cabelos curtos e com mechas coloridas, maquiagem alternativa e roupas super coloridas.





Desenvolvida pelo designer Javier Meabe, o valor dela é US$ 50 (R$ 244 na cotação atual). Para quem fizer pedido na pré-venda, o envio, segundo o site Mattel Creations, deve ser até 31 de março de 2024 - ou antes.

Publicidade

Publicidade





A descrição informa: "Se alguém sabe algo sobre como ficar estranho, é a Weird Barbie, uma personagem do filme Barbie. Nossa versão de boneca usa uma roupa inspirada em uma que você verá no longa-metragem, um vestido rosa brilhante com obras de arte coloridas e mangas bufantes, e botas verdes de pele de cobra. Ela também tem cabelos curtos e desgrenhados e marcas no rosto para imitar uma boneca com quem brincaram um pouco demais".





A novidade foi divulgada nas redes sociais de Barbie. As vendas são feitas online, e mais detalhes estão no site https://creations.mattel.com/products/weird-barbie-barbie-the-movie-hyb84.





Confira: