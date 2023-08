Folha de Londrina firma convênio com UEL para acesso gratuito ao conteúdo digital; conheça o projeto

BENEFÍCIOS DO CONVÊNIO





A partir do convênio que será assinado nesta quarta-feira, estudantes, docentes e servidores da UEL terão ao seu alcance um conteúdo relevante que vai ajudá-los a tomar decisões com base em informações de qualidade, sempre checadas.

Economia, Mercado de Trabalho, Saúde, Cultura, Esporte, Cidades, Nacional, Política, Mundo, Agricultura, Imobiliária, reportagens exclusivas e um leque de grandes colunistas. Esses são alguns dos conteúdos que estarão à disposição.





A partir do convênio, a comunidade de professores e alunos terão acesso irrestrito ao conteúdo do site da Folha de Londrina e à edição digital do jornal em seu formato E-paper. No computador, no tablet ou no celular (por meio de aplicativo) eles poderão ver e ler, todos os dias, uma réplica do jornal impresso.

Acesso permitido também ao acervo digital de edições passadas da Folha de Londrina; às reportagens do Especial Transmídia; e aos conteúdos do FolhaCast (canal de podcasts da FOLHA).





Outra vantagem para os alunos, servidores e docentes é fazer parte do Clube de Assinantes da Folha de Londrina, que dá descontos especiais a serviços de lazer, saúde, compras, educação, entre outros.





Em abril, a Folha de Londrina firmou o convênio Folha nas Universidades com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Londrina. Alunos, docentes e demais servidores daquela instituição já estão usufruindo da assinatura digital do jornal.