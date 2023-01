BBB 23 divulga nesta quinta-feira os 'brothers' e 'sisters' da edição; primeiros nomes já são conhecidos

É hoje! A Rede Globo começa a divulgar nesta quinta-feira (12) os pipocas e camarotes da 23ª edição do Big Brother Brasil. Nesta quinta, também, devem ser conhecidos os dois selecionados da Casa de Vidro pelo público que devem continuar na disputa por R$ 1,5 milhão. O confinamento na casa mais vigiada do Brasil começa oficialmente na segunda-feira (16).





Aline Wirley (@alinewirley) é a primeira sister revelada nesta quinta. A cantora de 41 anos mora em Cachoeira Paulista (SP) e é veterana de reality shows: ela foi revelada no programa Popstars, do SBT, que deu origem ao grupo Rouge, do qual a agora Camarote fez parte.

