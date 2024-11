Biblioteca Pública de Londrina terá concerto do Quinteto de Cordas nesta segunda

Como parte das comemorações pelo aniversário de 90 anos de Londrina, o Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” (OCSL) realizará um concerto na Biblioteca Pública Municipal (Avenida Rio de Janeiro, 413), na segunda-feira (4), às 19h. O evento, que integra a 13ª Mostra de Música de Câmara de Londrina, é gratuito e também contará com a participação dos alunos do projeto Orquestrando para o Futuro.





A noite iniciará com a execução de obras de Mozart, Vivaldi e Piazzolla. Em seguida, os alunos do projeto Orquestrando para o Futuro, que têm como professores os integrantes do Quinteto de Cordas da OCSL, interpretarão composições de Offenbach, Rossini e Carl Orff, em uma apresentação conjunta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto, que se iniciou em maio deste ano na Biblioteca, é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).





Segundo a coordenadora da Mostra de Música de Câmara, Irina Ratcheva, a educação é parte primordial da missão da Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”. “Este fator estratégico vem mobilizando grande parte das ações do grupo para levar atividades educacionais e música de concerto para crianças e adolescentes. Através da utilização da arte como poderosa ferramenta de desenvolvimento, foram realizados diversos projetos ao longo dos 26 anos de existência da Orquestra”, destacou.

Publicidade





O evento marcará a primeira apresentação conjunta dos musicistas da OCSL com seus alunos. Ao todo, são 35 participantes no projeto, que recebem aulas de violino, violoncelo, contrabaixo e percepção corporal e rítmica.





“São priorizados os alunos de escolas indicadas pela Secretaria Municipal de Educação, mas, como as oficinas estão sendo realizadas na Biblioteca Pública Municipal, também foram ofertadas para a comunidade externa em geral, devido à enorme procura”, comentou Ratcheva.

Publicidade





O projeto tem como proponente Maria Eduarda Oliveira, que também é produtora da Mostra de Música de Câmara.





Para a diretora de Bibliotecas Públicas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Leda Araújo, eventos como este são fundamentais porque a Biblioteca Pública é um dos equipamentos culturais mais antigos da história da humanidade. “Nós queremos uma biblioteca viva, dinâmica, com várias ações de fruição e produção na área literária e cultural, e que realmente exerça com excelência o seu papel social e cultural na cidade de Londrina”, destacou.