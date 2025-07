Big Band do Festival de Música de Londrina promete noite de som e ritmos

Nesta sexta-feira, 18 de julho, o 45º Festival Internacional de Música de Londrina abre espaço para os Palcos Pedagógicos, onde alunos começam a apresentar o resultado de uma semana intensa em sala de aula. Com regência dos professores Vítor Gorni e Gilberto de Queiroz, a Big Band do Festival se apresenta a partir das 19h no Cultural Hall. Com entrada gratuita, a apresentação promete embalar a noite com muito swing e diversidade musical.





A formação conta com 25 músicos inscritos que se alternarão no palco em uma apresentação única. O repertório, preparado especialmente para a ocasião, transita por diversos estilos musicais, oferecendo ao público uma experiência rica em sonoridades.

Gilberto de Queiroz comanda a parte mais contemporânea do repertório, e o maestro Vítor Gorni assume a regência na sequência para um repertório com muito swing, bounce e música latina, proporcionando aos participantes e ao público contato com as diversas linguagens da Big Band.





“Um dos momentos especiais da noite será a participação vocal dos alunos, que interpretarão "Georgia", clássico imortalizado por Ray Charles”, adianta Vítor Gorni. A apresentação da Big Band do Festival representa mais um momento de destaque na programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina, onde alunos e professores dividem o palco em performances inesquecíveis.

Agenda:

45º FIML – Big Band do FIML

Quando: sexta-feira (18)

Onde: Cultural Hall (R. Prof. João Cândido, 1156 - Centro)

Horário: 19h

Ingressos: gratuito, sem necessidade de retirada de ingresso

