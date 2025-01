Blake Lively diz que processo de Justin Baldoni é típico de agressor que culpa vítima

Ana Maria Braga tranquiliza fãs após se ausentar novamente do Mais Você

Stephen King sugere cancelamento do Oscar 2025

Fernanda Torres foi parada no aeroporto por carregar Globo de Ouro

Em seu processo, Baldoni acusa Lively e sua assessora de orquestrarem uma campanha difamatória para tomar controle do filme "É Assim Que Acaba".

"Esta é uma história antiga: uma mulher fala com evidências concretas de assédio sexual e retaliação e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima", afirmou, em comunicado de seus representantes legais.

A atriz Blake Lively, que foi processada em US$ 400 milhões - cerca de R$ 2,4 bilhões, na cotação atual - por Justin Baldoni, respondeu nesta sexta-feira às acusações feitas pelo diretor do filme "É Assim Que Acaba", estrelado por ela.





"Eles estão tentando mudar a narrativa para a Sra. Lively, alegando falsamente que ela assumiu o controle criativo e alienou o elenco do Sr. Baldoni. As evidências mostrarão que o elenco e outros tiveram suas próprias experiências negativas com o Sr. Baldoni e Wayfarer [produtora de Baldoni]", continua.





Além de Lively, ele processou o marido dela, Ryan Reynolds, e sua assessora de imprensa, Leslie Sloane, por difamação, extorsão civil, interferência com relações contratuais e outras acusações.





Em dezembro do ano passado, foi divulgado que a atriz movia um processo contra Baldoni e o principal produtor do filme, Jamey Heath, acusando-os de assédio sexual e de orquestrar uma "campanha difamatória" contra ela.





O diretor também processou o jornal The New York Times por veicular as alegações feitas contra ele e sua equipe.