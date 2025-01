Beyoncé adia anúncio de novo trabalho por conta dos incêndios em Los Angeles

A cantora Beyoncé adiou um anúncio que faria na terça-feira (14) em suas redes sociais em função da onda de incêndios que vêm se alastrando por Los Angeles, nos Estados Unidos.





"O anúncio previsto para 14 de janeiro será adiado por conta da devastação causada pelos incêndios ao redor de Los Angeles. Continuo orando por cura e reconstrução para as famílias que estão sofrendo com o trauma e a perda", disse a artista no post em seu perfil no X. Ela finaliza o comunicado com a sugestão de que os seus seguidores sigam a página da sua instituição de caridade, BeyGood, que já doou US$ 2,5 milhões para as vítimas da onda de fogo.





No Natal do ano passado, ela havia publicado uma imagem com a capa do seu último álbum lançado até o momento, "Cowboy Carter". O motivo da postagem não foi revelado até o momento, o que levantou a especulação dos fãs.





Muitos especulam que a o anúncio pode estar relacionado com uma possível turnê para o disco, enquanto outros apostam na revelação de um novo álbum. Uma nova data para o anúncio ainda não foi divulgada.