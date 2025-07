Boulevard Matsuri oferece cultura oriental neste domingo

Neste domingo (3) o Boulevard Shopping Londrina sedia a 9ª edição do Boulevard Matsuri, das 14 às 20 horas, no estacionamento descoberto do empreendimento, com entrada gratuita e programação diversificada para toda a família.





Durante seis horas, o público poderá vivenciar o melhor da cultura oriental através de apresentações e workshops interativos. O evento também contará com o Beco dos Artistas com estandes de produtos de artistas independentes.

A programação começa às 14 horas com apresentações de Taiko e Yosakoi Soran do Grupo Sansey, seguido de workshop de Taiko e Matsuri Dance a partir das 14h30. O Matsuri Daiko (Tambores de Okinawa) apresenta-se às 15h30, seguido de um grande show do Grupo Sansey com mais Yosakoi Soran e Taiko.





A diversão continua com karaokê (apresentação de Canto) às 16h30 e o agito do Matsuri Dance com Banda ao vivo às 17 horas. A partir das 18 horas começa o Kpop Time com competições, apresentações e Random Play dance aberto ao público.

O Beco dos Artistas e a Oficina de Pintura foram pensados para proporcionar momentos de integração, além de despertar a criatividade dos visitantes. Os artistas independentes vão expor produtos como papelaria autoral, cerâmica, pelúcias, skates, entre outros.

Serviço:





9º Boulevard Matsuri

Local: estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Londrina.

Data: 03 de agosto- Domingo.

Horário: das 14h às 20h.

Participação gratuita









