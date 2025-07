Tonho Costa e Trio do Forró realizam show em diversas regiões de Londrina

O cantor, compositor e instrumentista londrinense Tonho Costa inicia uma circulação especial por diversas regiões da cidade, para público dirigido e também em espaços abertos de Londrina ao lado do Trio do Forró, apresentando um repertório baseado no EP "Se Eu Soubesse Dançar", lançado em 2023.





O projeto, que conta com patrocínio da PNAB, Prefeitura Municipal de Londrina e Ministério da Cultura, tem cinco apresentações gratuitas programadas, a partir do dia 1º de agosto no CCI Norte (Centro de Convivência da Pessoa Idosa), no dia 09 no Calçadão, dia 12 CCI Leste, no dia 19 no CCI Oeste e no dia 02 de setembro na Unati UEL.

"Se Eu Soubesse Dançar" representa um marco na trajetória artística de Tonho Costa. Composto por faixas inéditas, todas de autoria do próprio artista, o disco traz uma pesquisa importante para o reconhecimento do baião como um autêntico gênero da música negra, ampliando a percepção para além dos adjetivos mais comuns relacionados ao ritmo.





O projeto surgiu em um momento em que os tempos pediam um álbum leve, capaz de transportar o ouvinte para uma atmosfera de romance e alegria. Foi no forró que Tonho Costa encontrou a trilha sonora perfeita, com a alegria do encontro proporcionado pela dança e pela música.

"Nunca fui um frequentador de danças, mas fico vendo o povo dançar e fico admirado, acho tudo muito lindo. As pessoas, os casais, dançando, girando, acho muito lindo e foi assim que surgiu o título do projeto", revela o artista.





O desejo de realizar eventos em espaços garantidos para a pessoa idosa na cidade de Londrina, vem da necessidade de promover a integração da produção cultural local com os e as frequentadoras destes espaços, um ato de celebração à vida e de estímulo à relação entre as pessoas por meio da música e dos modos pelos quais ela afeta os corpos, os sentidos, sugerindo, instigando e promovendo os encontros.

Os músicos que acompanham Tonho Costa são André Coudeiro na percussão e Miguel Santos no acordeon completando a formação do Trio do Forró.





Serviço:

Tonho Costa e o Trio do Forró

Dia e horário: 01 de agosto, sexta-feira às 9h30

Local: CCI Norte (R. Luís Brugin, 570 - Conj. Hab. Maria Cecilia)

Dia e horário: 09 de agosto, sábado às 10h

Local: Calçadão (Avenida Paraná)

Dia e horário: 12 de agosto, terça-feira às 14h

Local: CCI Leste (Rua Gabriel Matokanovic, 260 - Jardim da Luz)





Dia e horário: 19 de agosto, terça-feira às 14h

Local: CCI Oeste (R. Serra Pedra Selada, 111)





Dia e horário: 02 de setembro, terça-feira às 14h

Local: UNATI - Universidade Aberta à Terceira Idade - UEL

DAC - Divisão de Artes Cênicas (Av. Celso Garcia Cid, 205)





