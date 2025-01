Brooke Shields afirma que passou por cirurgia íntima sem seu consentimento

Brooke Shields, famosa pela atuação em "A Lagoa Azul", compartilha momentos pessoais e traumáticos em sua nova autobiografia "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old", ou "Brooke Shields Não Tem Permissão de Envelhecer", em português, que será lançada no próximo dia 14 nos Estados Unidos.



Em uma revelação à Us Weekly, a atriz, hoje com 59 anos, contou que aos 40 anos decidiu fazer uma redução de lábios vaginais por recomendação de sua ginecologista, devido ao desconforto que sentia desde jovem.





Apesar de ter concordado apenas com esse procedimento, Shields descobriu, durante a consulta pós-operatória, que o cirurgião plástico realizou também um rejuvenescimento vaginal sem seu consentimento. Ela descreveu a situação como uma "violação" e ficou chocada com a atitude do médico, que anunciou o "bônus" com orgulho.





Embora tenha se sentido envergonhada e com raiva, Shields optou por não tomar medidas legais. "Não queria mais ninguém me dizendo o que fazer", explicou, afirmando que compartilha a história para incentivar a discussão sobre a saúde feminina e acabar com o tabu e a vergonha que cercam o tema.