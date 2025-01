Não derrotei ninguém, diz Fernanda Torres sobre vitória no Globo de Ouro

Menos de 24 horas após o Globo de Ouro, Torres estava impecável de Chanel, numa saia longa justa e casaquinho de manga comprida, para um festival de cinema ao lado do diretor do filme, Walter Salles.

"Eu não derrotei ninguém. Eu me recuso a dizer isso porque foi um grande ano para as mulheres. E mulheres maduras", disse Torres, em inglês, arrancando aplausos da plateia de um cinema em Palm Springs, cidade a 170 km de Los Angeles, onde "Ainda Estou Aqui" foi exibido.



Depois de se sentir "num mundo paralelo" ao receber o prêmio, ela agora se sentia de volta à realidade. "Hoje sinto que voltei ao planeta Terra. Voltei para quem eu sou", disse.





Torres se lembrou do momento em que seu nome foi anunciado durante a cerimônia, no salão do Beverly Hilton Hotel. Ela se levantou para caminhar entre as mesas até chegar ao palco e reparou no olhar de suas colegas de categoria.





"Uma das coisas bonitas de ontem [domingo] e terei essa lembrança para sempre na minha vida: eu vi Tilda, vi Kate e depois Nicole. E elas estavam me aplaudindo e felizes que eu tinha ganho porque não era para eu ter ganho", disse.



Tenho certeza que elas estavam felizes porque um filme como o nosso estava sendo reconhecido através de mim", continuou. "Foi bom porque isto significa que filmes como esse devem ser produzidos."