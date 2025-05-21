Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Comida, bebida e música

Cambé se prepara para celebração do padroeiro na 91ª Festa de Santo Antônio

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 mai 2025 às 18:16

Compartilhar notícia

Caroline Knup
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) celebra a festa de seu padroeiro, na 91ª Festa de Santo Antônio, entre 31 de maio a 29 de junho - um dos mais tradicionais festejos religiosos do Paraná. O evento contará com quermesses aos finais de semana e nos feriados - Santo Antônio (13/06) e Corpus Christi (10/06) - no Centro de Eventos, ao lado da Igreja Matriz, a partir das 20h - após a missa.

 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

As barracas da quermesse terão variado cardápio: macarronada, risoto, caldo de mandioca, sanduíche de pernil, frango, polenta, batata frita, pastel, cachorro quente, espetinho, canjica e doces. Para beber, os clássicos quentão de cachaça e vinho, chocolate quente, sucos, refrigerantes e chopp. 


Publicidade

Nas atrações musicais, haverá shows acústicos com som ambiente, proporcionando um ambiente tranquilo e agradável, onde as pessoas possam confraternizar e conversar.


Publicidade

25 anos do Bolo de Santo Antônio


Publicidade

No dia do Padroeiro, 13 de junho, haverá o tradicional Bolo de Santo Antônio. Serão 12 mil pedaços, trinta por cento deles com as medalhinhas do santo no interior. 


Publicidade

Nesta edição da Festa também serão celebrados os 25 anos de confecção do bolo. Por conta do jubileu, uma das fatias terá um par de alianças de ouro. E as medalhas serão diferenciadas dos períodos anteriores, confeccionadas em material especial. 


Publicidade

O bolo começa a ser confeitado, no salão paroquial, às 7 horas, e será entregue das 9h às 17h, no salão paroquial da Matriz. Convites já podem ser adquiridos na secretaria paroquial e em alguns estabelecimentos comerciais na área central da cidade.


Publicidade

No dia do Padroeiro também haverá assados: pernil, paleta, costela suína e frango recheado. Os convites já estão disponíveis nos locais acima citados. 


Ao meio-dia será servido o Almoço de Santo Antônio para famílias carentes no salão comunitário da Capela Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Vila Brasil. Critério de seleção por conta das missionárias claretianas que administram o Abrigo Padre Manoel Coelho.     


O encerramento da parte social dos festejos, no domingo 29, às 12 horas, será com churrasco e leilão, no Centro de Eventos. Convites também já estão à venda. 


Trezena de Santo Antônio 


A parte religiosa da Festa tem início no sábado, 31 de maio, 19h, na Igreja Matriz, com a Trezena em Louvor a Santo Antônio. Preparação espiritual para o Dia Solene, 13 de junho. Este ano com o tema central “Sob a proteção de Santo Antônio celebrando o Jubileu da Esperança”, tendo, a cada noite, um padre pregador. O gesto concreto, para os devotos, é doação de alimentos que serão destinados a instituições de caridade. 


O Dia de Santo Antônio terá missas com bênção dos pães às 7, 10, 12 e 15h. Às 17 horas será celebrada a missa solene, seguida de procissão pelas ruas centrais de Cambé. 


Leia também:

Imagem
Onda de frio intenso deve chegar ao Norte do Paraná na próxima semana, diz Simepar
Na região Norte do estado, que vem registrando dias de temperaturas altas até o momento, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 4°C.
Cambé Dia de Santo Antônio Festa Celebração religiosa
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas