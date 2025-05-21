Cambé se prepara para celebração do padroeiro na 91ª Festa de Santo Antônio

O município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) celebra a festa de seu padroeiro, na 91ª Festa de Santo Antônio, entre 31 de maio a 29 de junho - um dos mais tradicionais festejos religiosos do Paraná. O evento contará com quermesses aos finais de semana e nos feriados - Santo Antônio (13/06) e Corpus Christi (10/06) - no Centro de Eventos, ao lado da Igreja Matriz, a partir das 20h - após a missa.

As barracas da quermesse terão variado cardápio: macarronada, risoto, caldo de mandioca, sanduíche de pernil, frango, polenta, batata frita, pastel, cachorro quente, espetinho, canjica e doces. Para beber, os clássicos quentão de cachaça e vinho, chocolate quente, sucos, refrigerantes e chopp.





Nas atrações musicais, haverá shows acústicos com som ambiente, proporcionando um ambiente tranquilo e agradável, onde as pessoas possam confraternizar e conversar.





25 anos do Bolo de Santo Antônio





No dia do Padroeiro, 13 de junho, haverá o tradicional Bolo de Santo Antônio. Serão 12 mil pedaços, trinta por cento deles com as medalhinhas do santo no interior.





Nesta edição da Festa também serão celebrados os 25 anos de confecção do bolo. Por conta do jubileu, uma das fatias terá um par de alianças de ouro. E as medalhas serão diferenciadas dos períodos anteriores, confeccionadas em material especial.





O bolo começa a ser confeitado, no salão paroquial, às 7 horas, e será entregue das 9h às 17h, no salão paroquial da Matriz. Convites já podem ser adquiridos na secretaria paroquial e em alguns estabelecimentos comerciais na área central da cidade.





No dia do Padroeiro também haverá assados: pernil, paleta, costela suína e frango recheado. Os convites já estão disponíveis nos locais acima citados.





Ao meio-dia será servido o Almoço de Santo Antônio para famílias carentes no salão comunitário da Capela Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Vila Brasil. Critério de seleção por conta das missionárias claretianas que administram o Abrigo Padre Manoel Coelho.





O encerramento da parte social dos festejos, no domingo 29, às 12 horas, será com churrasco e leilão, no Centro de Eventos. Convites também já estão à venda.





Trezena de Santo Antônio





A parte religiosa da Festa tem início no sábado, 31 de maio, 19h, na Igreja Matriz, com a Trezena em Louvor a Santo Antônio. Preparação espiritual para o Dia Solene, 13 de junho. Este ano com o tema central “Sob a proteção de Santo Antônio celebrando o Jubileu da Esperança”, tendo, a cada noite, um padre pregador. O gesto concreto, para os devotos, é doação de alimentos que serão destinados a instituições de caridade.





O Dia de Santo Antônio terá missas com bênção dos pães às 7, 10, 12 e 15h. Às 17 horas será celebrada a missa solene, seguida de procissão pelas ruas centrais de Cambé.



