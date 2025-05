Canais com notícias falsas de BBB e celebridades se proliferam no YouTube

Em um metaverso dos reality shows brasileiros, Gracyanne Barbosa jogou café na cara de Diogo Almeida, depois bateu em dona Delma, que havia roubado seus ovos, e acabou expulsa do BBB 25. Diogo, por sua vez, abriu mão de um prêmio de R$ 100 mil que conquistou no programa e entregou tudo à fisiculturista - os dois, aliás, vivem um romance secreto na casa e estão enganando Aline.





Um fã de BBB desavisado que acessar o YouTube pode acabar acreditando nas frases acima, levado pela onda de desinformação sobre reality shows que vem se espalhando na plataforma. Artistas e celebridades também são alvo frequente das fake news propagadas por canais como "Mega Resumão", "Conexão Reality", "Notícias Quentes Da Hora", "Resumo On" e "Boca Aberta", entre outros.





Cada um desses canais tem milhares de usuários inscritos e alcança milhões de visualizações. Procurado pela Folha de S.Paulo durante a apuração desta reportagem, o YouTube derrubou um deles, o "Escaldando", que tinha mais de 200 mil inscritos. A plataforma não responde se o canal era monetizado, mas afirma que o tirou do ar por descumprir os termos de serviço. Os demais canais citados tiveram alguns vídeos removidos, mas continuam na ativa.





Um vídeo do canal "Escaldando" de dois meses atrás alardeava a falsa morte de Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro. Outro dizia que Bruna Marquezine teria tentado tirar a própria vida e sido salva pelo ex-namorado, Neymar. A Folha de S.Paulo conseguiu contato com o criador do canal, o influenciador Johnny Santos, que afirma que vendeu a conta há um ano e meio.





Questionado se a conta era monetizada e por qual valor foi vendida, ele não respondeu. Disse apenas que decidiu "dar um tempo" na cobertura de celebridades e se dedicar a um novo projeto online, com dicas de emagrecimento.





Dentre os canais citados, o maior é o Resumo On, com 772 mil inscritos e 47 milhões de visualizações. "Diogo vence prêmio de R$ 100 mil e dá para Gracyanne", diz um dos vídeos do canal. O Boca Aberta, que costuma fazer lives de mais de duas horas transmitindo as notícias falsas, tem menos inscritos, 113 mil, mais visualizações, batendo os 55 milhões. Métricas altas como essas são um dos requisitos principais para se obter monetização na plataforma, ou seja, ganhar dinheiro no YouTube.





Para além dos milhares de visualizações alcançados pelos vídeos, os conteúdos falsos se multiplicam via cortes e prints replicados em redes sociais, já sem controle da plataforma nem dos próprios criadores. A Globo foi questionada sobre o impacto das fake news entre telespectadores e votantes do BBB, mas não respondeu até o momento da publicação dessa reportagem.





OUTRO LADO





Após ser procurado pela Folha de S.Paulo, o YouTube encerrou o canal Escaldando por "violar os termos de serviço". "O YouTube possui uma política específica sobre desinformação que detalha o tipo de conteúdo que não é permitido na plataforma. Agimos rapidamente quando encontramos conteúdo em desacordo com nossas políticas. Continuamos focados no desafio de criar um ambiente seguro para usuários e criadores, em equilíbrio com a liberdade de visualizações e opiniões", afirmou uma porta-voz da plataforma no Brasil.





"Todo conteúdo no YouTube deve seguir nossas Diretrizes da Comunidade e contamos com uma combinação de sistemas automatizados, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar material suspeito. Quando um vídeo que viola nossas regras é detectado, agimos para removê-lo rapidamente. Somente de janeiro a setembro de 2024, removemos mais de 2,4 milhões de vídeos no Brasil por violar nossas regras", prosseguiu a porta-voz.