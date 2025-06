Carolina Dieckmann muda grafia do nome e explica o motivo

A atriz Carolina Dieckmann, 46, resolveu fazer uma pequena alteração no sobrenome e adicionou uma letra M. Agora, ela atende por Carolina Dieckmmann. O motivo, segundo ela em entrevista à Quem, é a numerologia. Porém, a atriz não quis dar mais detalhes sobre a decisão.





No ar como Leila em "Vale Tudo" (Globo), Carolina já usa a nova grafia faz um mês. Todo o material sobre a novela e peças institucionais também já são apresentadas com a nova grafia do nome.

Além do nome, a atriz também repaginou o cabelo. "O visual atual dá uma ideia de uma mulher mais cuidada, que gasta mais tempo e dinheiro com isso. A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos", disse a atriz ao GShow.





"Isso traz mais opções a ela, que passa a usar roupas com tecidos mais nobres, como renda e seda. Com o cabelo, a ideia é a mesma. Ela hoje tem mais dinheiro e mais tempo para poder se cuidar e ter essa aparência impecável", contou.