CCXP 2025: aberta a pré-venda de ingressos nesta segunda; veja os valores

A CCXP (Comic Con Experience) anunciou a venda de ingressos para a edição deste ano, marcada para os dias 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo. Os tíquetes estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (31), às 12h, para clientes Banco do Brasil Ourocard Visa, enquanto a venda geral começa em 9 de abril.





Durante o primeiro lote, os valores permanecem os mesmos do ano passado, com ingressos diários a partir de R$ 320, e credenciais para os quatro dias a partir de R$ 1.480, ambos com opção de meia-entrada. Todos os ingressos serão vendidos apenas no site Mundo Ticket





A novidade deste ano é o lançamento do CCXP Hero, um pacote que oferece vantagens como acesso a um lounge VIP com recarga de celulares, alimentação e uma loja, além de filas especiais para entrada e retirada de credenciais. Ele não substitui o ingresso de acesso ao evento, mas quem o comprar pode escolher até 21 de novembro qual data quer ir ao evento e garantir o ingresso diário pelo valor do primeiro lote.





Na pré-venda, de 31 de março a 7 de abril, clientes Banco do Brasil Ourocard Visa terão 10% de desconto cumulativo em todos os ingressos, incluindo social e meia-entrada. Na venda geral, será 45% de desconto sobre o valor da inteira dos ingressos diários e quatro dias e 10% no Epic Pass e CCXP Hero.





Outras novidades desta edição são o Thunder Pass e o Camarote Omelete. O primeiro oferece acesso exclusivo ao Palco Thunder, por R$ 1.099 por dia. Já o camarote terá serviço completo de alimentação e bebidas à vontade, com uma vista privilegiada para o Palco Omelete, por R$ 1.289.





Além disso, será lançada uma coleção de pins com cinco modelos criados pela artista Paola Murbach. Os acessórios estarão disponíveis por R$ 24,90 cada ou o conjunto por R$ 109,90.





O evento continua oferecendo a entrada social, que garante 35% de desconto mediante a doação de R$ 10 para instituições parceiras. Este ingresso, porém, não é válido para o Epic Pass ou Unlock -série de workshops e painéis sobre indústria criativa, que antecedem o festival.





Enquanto o Epic Pass também tem benefícios, incluindo acesso antecipado, fila preferencial e um evento exclusivo.





Veja a tabela de valores dos ingressos:





1º LOTE CCXP25





DIA/PACOTE - MEIA-ENTRADA - SOCIAL - INTEIRA





Quinta-feira - R$ 160 - R$ 210 - R$ 320

Sexta-feira - R$ 180 - R$ 230 - R$ 360

Sábado - R$ 240 - R$ 290 - R$ 480

Domingo - R$ 240 - R$ 290 - R$ 480

Quatro dias - R$ 740 - R$ 910 - R$ 1.480

Epic Pass - - - - - R$ 2.300