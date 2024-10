Instrutor de tiro e professor de artes marciais: quem é o pai do bebê de Gisele Bündchen

Pai do terceiro filho de Gisele Bündchen, Joaquim Valente não é só professor de jiu-jitsu. O companheiro da top é também instrutor de tiro.





O carioca de 35 anos é dono um clube de tiro em Immokalee, na Flórida, com a família. Nas redes sociais, posa com pistolas e rifles, ensina a recarregar munições e atirar em distâncias curtas ou longas.





Em um dos vídeos, Joaquim mostra aos seguidores a diferença entre uma glock de verdade e uma utilizada para treino, com munição falsa. O instrutor também gosta de enfeitar suas postagens com hashtags como #gun #gunlife # gunsofinstagram #firearm e #pewpew –ou seja, arma, vida de arma, armas do instagram, arma de fogo e uma onomatopéia para tiro.





Joaquim já chegou a instruir Eduardo Bolsonaro (PL-SP), segundo uma postagem do próprio deputado nas redes sociais. Em 2020, Eduardo acompanhou a gravação de uma série nos EUA. "Joaquim da Valente Brothers passou a instrução num presídio desativado dentro de um clube de tiro, o qual pernoitamos e também atiramos com night vision, munição real e a não-letal simunition. Uma experiência que deveria ser rotina dos operadores de segurança do Brasil. Ainda há um caminho a percorrer e batalhas a travar, mas vamos resgatar essa saudável cultura do tiro no Brasil", escreveu Eduardo.





A Valente Brothers é a academia de artes marciais que Joaquim tem com os irmãos, Pedro e Guilherme Valente.





Gisele, 44, e Joaquim, 35, assumiram publicamente o relacionamento em abril de 2024. Eles afirmam que se conheceram na academia de jiu-jítsu que ele tem com os irmãos.





A top se separou em 2022 do pai de seus filhos, Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos.





