Milton Nascimento desistiu de ir ao Grammy por ter que sentar na arquibancada

O cantor Milton Nascimento negou a informação de que teve assento negado na cerimônia de premiação do Grammy no último domingo (2). Em seu perfil no Instagram, o brasileiro afirmou nesta segunda-feira (3) que houve uma confusão nos convites e que por isso ele decidiu não comparecer ao evento.





Milton concorria ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal por "Milton + Esperanza", disco feito em parceria com a americana Esperanza Spalding. Na noite da premiação, a cantora acusou a Academia de Gravação de recusar um lugar para o brasileiro.





Segundo Milton, a equipe do disco percebeu no dia anterior ao evento que a organização destinara o músico a um lugar na arquibancada. Ele diz que a premiação, quando questionada pelo time de Esperanza, afirmou que ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam na transmissão oficial.





Ainda de acordo com o brasileiro, a decisão de não ir ao Grammy foi tomada por conta da sua idade avançada e da sua impossibilidade de subir e descer escadas. "Tendo em vista a carreira vitoriosa, o

reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal", escreveu o cantor no Instagram.



