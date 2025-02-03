Lady Gaga faz homenagem a pessoas trans em discurso no Grammy

Lady Gaga e Bruno Mars ganharam o Grammy de melhor performance de dupla ou grupo pela música "Die with a Smile". Em seu discurso, a cantora celebrou a vida de pessoas transexuais, alvo de perseguição nos Estados Unidos, principalmente no novo governo de Donald Trump.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"Essa noite, gostaria de dizer que os trans não são invisíveis. Pessoas trans merecem amor. A comunidade tem que lhes dar amor, e música é amor", disse ela.



Entre os na premiação indicados estão Beyoncé, com 11 nomeações, Billie Eilish, que concorre a sete troféus, e a brasileira Anitta, que perdeu para Shakira na categoria melhor álbum pop latino com seu "Funk Generation".

Publicidade



Outros destaques no evento são Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete indicações cada, além de Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Chappell Roan, que concorrem em seis categorias.



A categoria principal, de álbum do ano, tem na disputa Beyoncé, com "Cowboy Carter", Billie Eilish, com "Hit Me Hard and Soft", e Charli XCX, com "Brat".





