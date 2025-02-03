Pesquisar

Na premiação

Lady Gaga faz homenagem a pessoas trans em discurso no Grammy

Folhapress
03 fev 2025 às 17:23

Reprodução/Redes sociais
Lady Gaga e Bruno Mars ganharam o Grammy de melhor performance de dupla ou grupo pela música "Die with a Smile". Em seu discurso, a cantora celebrou a vida de pessoas transexuais, alvo de perseguição nos Estados Unidos, principalmente no novo governo de Donald Trump. 


"Essa noite, gostaria de dizer que os trans não são invisíveis. Pessoas trans merecem amor. A comunidade tem que lhes dar amor, e música é amor", disse ela.


Entre os na premiação indicados estão Beyoncé, com 11 nomeações, Billie Eilish, que concorre a sete troféus, e a brasileira Anitta, que perdeu para Shakira na categoria melhor álbum pop latino com seu "Funk Generation".

Outros destaques no evento são Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete indicações cada, além de Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Chappell Roan, que concorrem em seis categorias.


A categoria principal, de álbum do ano, tem na disputa Beyoncé, com "Cowboy Carter", Billie Eilish, com "Hit Me Hard and Soft", e Charli XCX, com "Brat".


Lady Gaga Discurso Grammy Pessoas trans
