Neymar dá chuteira de retorno a Casimiro e elogia narrador que chorou com volta

A chuteira da reestreia de Neymar tem dono: Casimiro Miguel, fundador da CazéTV. Além de presentear o jornalista após o empate entre Santos e Botafogo-SP, o camisa 10 do Peixe elogiou Jorge Iggor, narrador da TNT Sports, que é santista e se emocionou com o retorno do craque.





Neymar entregou a chuteira a Casimiro em entrevista após o jogo. O meia-atacante participou de um bate-papo com o jornalista durante a transmissão da CazéTV e, ao sair, deu a peça.





Casimiro comemorou e levou "bronca". O jornalista brincou com os companheiros de bancada, mas antes mesmo de receber a chuteira levou uma bronca de um funcionário do Santos que tentava levar Neymar para o vestiário -ele deixou o gramado quase uma hora após o fim da partida.





Antes, Neymar havia elogiado o narrador Jorge Iggor. Ele deu entrevista à TNT Sports e fez um breve contato com o jornalista ao qual agradeceu pela emoção em seu retorno.





"Jorge, desde já, parabéns pelo vídeo que você fez. Tenho certeza que você é um grande narrador, que faz dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, pelas palavras, fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meus, mas como de todo jogador brasileiro e internacional. É incrível ter sua voz nos jogos, parabéns", disse Neymar à TNT Sports.





Jorge Iggor sorriu e agradeceu. "Muito obrigado, Neymar. Não tem preço esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado mesmo", disse.





NEYMAR REESTREIA PELO SANTOS





Neymar fez sua reestreia pelo Santos na noite desta quarta-feira (5). O camisa 10 entrou na volta do intervalo durante o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.





O meia-atacante se movimentou bastante e teve duas chances claras de gol: parou em João Carlos após linda jogada e, depois, deu uma furada ao receber passe de Guilherme dentro da área. No mais, sofreu cinco faltas e foi bastante festejado pela torcida.



