Neymar reestreia, mas Botafogo-SP empata com o Santos na Vila Belmiro

A vitória não veio e, mesmo assim, a noite desta quarta-feira (5) foi de celebração para a torcida do Santos, que viu o atacante Neymar reestrear em um empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro pela primeira fase do Campeonato Paulista.





Apesar do tropeço em casa, o Peixe segue liderando o Grupo B, agora com oito pontos. Já a equipe de Ribeirão Preto permanece na lanterna do Grupo A com quatro pontos em sete partidas.

Os gols foram marcados pelos atacantes Tiquinho Soares (aos 37 minutos do primeiro tempo, primeiro gol dele pelo Santos) e Alexandre Jesus (pelo Botafogo-SP aos 21 da etapa final), mas o grande destaque da noite foi Neymar. O camisa 10 do Peixe entrou no gramado depois do intervalo.





Com a bola no pé, Neymar se movimentou e tentou muito marcar - em seis oportunidades no total. A chance mais clara foi criada aos 15 minutos da etapa final, quando se livrou de seis adversários antes de bater de esquerda para defesa do goleiro João Calos.

A próxima oportunidade de Neymar chegar à primeira vitória no retorno ao Santos será no próximo domingo (9), em partida contra o Novorizontino, no estádio Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).



