A Fazenda 13: Liziane Gutierrez é detida nos EUA após confusão em festival

A modelo Liziane Gutierrez, 35, primeira eliminada da 13ª edição do reality A Fazenda (Record) foi detida em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, após se envolver em uma confusão em um evento, segundo sua assessoria.

Gutierrez esteve em um festival no último domingo (14) e se envolveu em uma briga com empurrões, diz sua equipe. "Invadiram a área onde estavam todos os influenciadores, e ela já tinha bebido. Em certo momento, o segurança a empurrou e ela empurrou o segurança".

Após o ocorrido, a modelo foi detida no carro da polícia e não chegou a ir para a delegacia. A assessoria informou que ela tinha o período de uma hora para seus advogados chegarem ao local e resolverem a situação. "O advogado chegou a tempo e ela foi liberada", conclui a assessoria.





Nas redes sociais da influenciadora, a equipe comunicou os fãs e seguidores que ela estava resolvendo "problemas judiciais" nos Estados Unidos, por isso ficaria afastada das redes por um curto período de tempo.





"Liziane ficará ausente em um curto período das redes por motivos pessoais", diz a nota. "No momento a modelo está resolvendo problemas judiciais nos Estados Unidos e, em breve, tudo será esclarecido", completa o texto publicado no Twitter.

Em julho deste ano, um vídeo publicado nas redes sociais mostrou a modelo e influenciadora revoltada com a ação da força-tarefa do governo estadual que acabou com uma festa no Jardim América (zona oeste da cidade de São Paulo).





No evento, os agentes flagraram mais de 486 pessoas, a maioria sem máscaras, consumindo comida e bebida, fumando cigarro e ouvindo música ao vivo com a dupla sertaneja Matheus e Kauan. Quatro pessoas identificadas como as responsáveis pelo evento foram autuadas por infringirem medida sanitária preventiva.





No registro, ela aparecia gritando e xingando policiais que realizavam a operação e também lançando acusações contra o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que compartilhou a gravação no Twitter, e tem acompanhado as blitze que tem Vigilância Sanitária, polícias Civil e Militar e Procon.





"Vocês são uns merdas, sabe por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa p.", disse Liziane, em um trecho do vídeo. "Vai tomar conta de quem torra. Vai para favela, c. Vai pegar na favela", continuou a modelo.





No Instagram, depois, a ela admitiu ter errado. "Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser. Estou mal com essa situação por ter errado e por ter vídeos fora do contexto. Hoje [segunda-feira, 12], às 19h, vou fazer uma live e a gente conversa, deixem eu me explicar, depois vocês me criticam", declarou na época.