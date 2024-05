"A gente fala sobre isso", diz Angélica sobre relação não monogâmica com Luciano Huck

Pais de três e prestes a completar 20 anos juntos, Angélica e Luciano Huck conversam sobre a possibilidade de partir para a experiência de uma relação não monogâmica. Na verdade, eles "falam" sobre o assunto, mas não cogitam, pelo menos por enquanto, abrir o casamento, de fato.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Temos amigos que são (não monogâmicos). Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", contou Angélica, 50, em entrevista à revista "Ela".

Publicidade



A apresentadora começa a gravar em junho "Angélica: 50 & uns", programa no GNT, "Fantástico" e Globoplay nos moldes do "Angélica: 50 & tanto", exibido no ano passado. Se na versão anterior recebeu mulheres interessantes (Xuxa, Preta Gil, Anitta) em sua casa para uma roda de conversa, agora o espaço será dado aos homens. Em pauta, assuntos como sexo e libido.



São assuntos que a animam, de uns tempos para cá. Ela diz não ter entendido, por exemplo, as críticas ao fato de ter presenteado a mãe com um vibrador. "Minha intenção era de que as pessoas repensassem o próprio prazer".



Ainda houve também quem criticasse Angélica por ter levado a filha Eva, 11, ao show de Madonna. "Uma amiga me relatou uma cena em que Madonna simula se masturbar sobre uma cama. Quando chegou a hora, virei a Eva e ela ficou de costas para o número. Mas cada um sabe de seu filho. Não se metam com a minha (filha), quem a educa sou eu".