A série nunca vai tomar o lugar da novela, diz Juliana Paes no Rock in Rio

Juliana Paes comemora o sucesso das duas séries recém-lançadas ("Pedaço de Mim", da Netflix, e "Vidas Bandidas", da Disney +).



Ela diz que as repercussões foram acima de suas expectativas e deu uma opinião sincera sobre a possibilidade do fim da novela. "Nunca. A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota isso aí".



A atriz ainda comentou sobre a recepção que teve em Hollywood com um outdoor gigante da Netflix. "Não esperava. Foi muito bacana e merecida para toda a produção da série. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil algumas semanas, depois lideramos o ranking em língua não inglesa".



Juliana também falou sobre estar sempre disponível para atender aos fãs. "Gosto de gente. Eu gosto do público. É matéria humana para mim. Eu não acredito num artista que não goste de estar junto com o público. Abraçando as pessoas, eu me sinto em casa."