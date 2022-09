Acusação de racismo contra Luísa Sonza foi de ação na Justiça a turnê adiada

Luísa Sonza anunciou nesta terça (27) que decidiu adiar o lançamento da sua turnê "O Conto dos Dois Mundos", que aconteceria neste sábado, 1º de outubro, devido ao caso de racismo no qual está envolvida com a advogada Isabel Macedo.

Caso é de 2018



Isabel estava sentada em uma mesa próxima ao palco quando foi ao banheiro e passou pela artista. A cantora teria dado um tapa no em seu braço e pedido para que entregasse a ela um copo d'água.

Segundo a advogada, o caso ocorreu no dia 22 de setembro de 2018, mas o processo ganhou repercussão nas redes sociais em 2020.

A advogada Isabel Macedo de Jesus, do Rio de Janeiro, está processando a cantora Luísa Sonza por racismo e pedindo R$ 10 mil por danos morais.

Luísa negou as acusações



"Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso", completou Luísa no tweet seguinte.

"Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda".

Quando o caso veio a público, Luísa usou sua conta oficial no Twitter para se pronunciar, e negou ter cometido atos racistas. Na época, a cantora disse que a acusação era absurda e que jamais faria algo desse tipo.

Audiência amigável

Neste ano, o caso voltou à tona nas redes sociais e Danilo Gentilli chegou a criticar a cantora, afirmando que ela é protegida por "influenciadores justiceiros sociais". Com isso, houve uma pressão para que a artista voltasse a se pronunciar sobre o processo.





Sonza pediu uma audiência amigável para acabar com a ação de racismo aberta pela advogada Isabel Macedo de Jesus, em 2018.

Publicidade





"Gente, eu estou acompanhando tudo e meu silêncio nesses dias não é porque não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas me dei conta que não", começou em seu pronunciamento pelo Twitter.





"Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora", explicou.