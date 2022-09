Michelle Bolsonaro chama Bruna Marquezine de 'feia e vulgar'; atriz contra-ataca

A primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou a atriz Bruna Marquezine de "feia e vulgar" em um comentário de uma publicação do colunista de moda Francisco Campelo, nesta segunda-feira (26). A atriz, ao tomar conhecimento, passou a compartilhar mensagens criticando Michelle e a família Bolsonaro no Twitter.





O post foi feito no Instagram oficial do jornalista, no qual foi compartilhado o vestido escolhido por Marquezine para ir ao evento de celebração da coleção de verão da marca Burberry. A roupa usada pela atriz chamou a atenção pela transparência e pelas fendas nas pernas e próximas aos seios.

"A brasileira decidiu lacrar pelo mal (sic) gosto e foi vestida assim para o desfile da Burberry em Londres. Claro que muitas focas deslumbradas com grifes ou com famosos vão aplaudir, mas fato é que estava inadequado e vulgar para qualquer pessoa que gosta de elegância e adequação", escreveu Campelo.





Michelle Bolsonaro, então, deixou a sua opinião. "A pessoa gostar (sic) de ser feia e vulgar", disse. Bruna Marquezine usou o Twitter para se defender, mas não de maneira tradicional. Ao invés de usar suas próprias palavras, a atriz intensificou postagens sobre escândalos de corrupção da família Bolsonaro e opiniões de internautas sobre o comentário ofensivo da primeira dama. "Nunca vi pessoa bonita falando mal da Bruna Marquezine, é (sic) sempre as feias". "Mas que vulgar isso aqui, hein Micheque!!!", comentou outra internauta, anexando uma reportagem da Folha de S. Paulo sobre transações suspeitas no gabinete de Jair Bolsonaro (PL). Confira, abaixo, os posts e o comentário de Michelle Bolsonaro.

