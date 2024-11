Adriana Esteves quer deixar novelas após 'Mania de Você'

Adriana Esteves, 54, revelou que pensa em se aposentar das novelas após concluir os trabalhos de "Mania de Você" (Globo), onde interpreta a vilã Mércia.

A atriz explicou que prefere se dedicar a outros tipos de trabalhos, menos cansativos. "Não pretendo me aposentar -mas talvez de novela sim. Nem pensar de série, teatro. Mas novela é mais trabalhoso. Depois de 'Mania de Você', pretendo dar uma parada", contou ela, em entrevista à revista Contigo!.

Adriana admitiu que pretendia deixar de vez o gênero depois de "Amor de Mãe", mas acabou voltando atrás. "Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. [Mas] depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz."

Ela deixou claro, porém, que seu amor pela arte dramática segue intacto. "Atuar é minha vida. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar e descobri que meu ofício é a minha paixão. É uma sorte ser feliz com o nosso trabalho. Gosto de trabalhar."

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.