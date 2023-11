Alegria por ter amado muito alguém, diz Jennifer Aniston em homenagem a Matthew Perry

Mais uma atriz de "Friends" homenageou Matthew Perry. Jennifer Aniston compartilhou memórias ao lado do amigo da série, morto no mês passado aos 54 anos. A atriz diz que experimentou emoções profundas nas últimas semanas nunca sentidas antes.







"Ser capaz de realmente se sentar nesse luto permite que você sinta momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho", começou.





A artista ainda contou que o ator adorava fazer as pessoas rirem e que está relendo algumas trocas de mensagens entre eles.





"Vou mantê-los para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo. Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias - às vezes quase consigo ouvir você dizendo 'você poderia ser mais louco?'. Descanse irmãozinho, vcê sempre fez meu dia."