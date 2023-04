Amor não resistiu à realidade: Key Alves e Gustavo terminam o namoro

Casal formado desde os primeiros dias de confinamento do BBB 23, Gustavo e Key Alves não estão mais namorando fora do reality. A confirmação do rompimento foi feita pelo caubói em suas redes sociais.

"Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças", começou ele no texto publicado nos stories. Publicidade Publicidade

"Ela é incrível e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós", emendou o ex-BBB.



Key também se pronunciou e lamentou que nos últimos dois meses, muita coisa ruim aconteceu com ela. Publicidade

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término", começou.

Segundo Key, ambos não serão nem mais amigos. "Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha", disse. Publicidade

Key continuou a disparar contra o agora ex. "Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. Lamentáveis algumas atitudes dele, mas essa é a vida real."