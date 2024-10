Ana Castela ganha camiseta e chuteira autografadas por Cristiano Ronaldo

Ana Castela, 20, foi surpreendida com presentes exclusivos de Cristiano Ronaldo, 39, nos bastidores de seus shows em Portugal: uma camiseta e um par de chuteiras autografados pelo craque.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Toda orgulhosa, a cantora exibiu os mimos nas redes sociais. "Gente, e eu que ganhei uma camiseta assinada pelo Cristiano Ronaldo? Além das chuteiras. Vocês acreditam nisso? Vou começar a jogar futebol agora", brincou ela, em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram.



Ana Castela está em Portugal para uma temporada de três dias de shows, em Lisboa e no Porto. Trata-se das primeiras performances internacionais da carreira da artista brasileira.



Ela abriu a sequência de apresentações na noite desta quinta-feira (3), na Super Bock Arena, estádio do Porto. Nos stories do Instagram, Ana festejou o sucesso deste primeiro espetáculo. "Nossa, muito obrigada, pessoal do Porto! Eu amei! Foi lindo!", declarou, logo após o show.