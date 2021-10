Ana Maria Braga recebe alta de hospital após sofrer queda em casa

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu alta do Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na noite desta terça-feira (26). Ela havia sido internada no último domingo (24) após sofrer uma queda na cozinha de sua casa e ter batido a cabeça.

O comando do programa Mais Você (Globo) foi assumido por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que deram a notícia da alta na manhã desta quarta-feira (27). "Ótima notícia. Ana Maria já teve alta e está em casa, graças a Deus. Beijo, Ana Maria. A gente segue aqui", disse a repórter.

"O que aconteceu, vamos relembrar. Ela caiu no domingo em casa, ali na cozinha. Está tudo bem com ela, por isso os médicos liberaram. Ontem à noite, a Ana já voltou para casa. Então está vendo a gente com certeza. Beijo", completou Battaglini.





A veterana precisou ser substituída na segunda-feira (25). Na ocasião, Battaglini explicou que "a Ana levou um tombo em casa ontem [no domingo]. Ela está se recuperando e está bem". Morete acrescentou que ela foi encaminhada ao Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde ficou internada em observação.

Battaglini completou que não teve nenhuma fratura, mas fez uma tomografia e o médico achou melhor mantê-la hospitalizada por alguns dias. "Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia", disse.