Andréa Beltrão vibra com prêmio de Fernanda Torres

Andréa Beltrão comemorou muito a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz de Drama. A intérprete de Sueli na série "Tapas e Beijos" (Fátima era o nome da personagem de Fernanda), da Globo, exibida durante cinco temporadas, contou ter ficado emocionada com o reconhecimento do trabalho da amiga no filme "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles:





"Estou feliz demais por ela. Alegria imensa. Ela estava gata, gostosa e maravilhosa." Ela também elogiou o discurso de Fernanda: "Foi potente. Fernanda falou de uma maneira cheia de dignidade e amorosa", afirmou Andréa, que riu ao contar que recebeu vários cumprimentos na manhã desta segunda-feira (6).





"Engraçado que fui fazer a minha vida ordinária na praia -nadar, correr e jogar bola- e recebi muitos parabéns", disse em entrevista à GloboNews. Ela relembrou a parceria que as duas tiveram em "Tapas e Beijos": "O público não esquece."





Para Andréa, o prêmio representa um momento de alegria após anos difíceis para o setor artístico:"É muito forte para a gente ver um país feliz por causa de uma atriz. Ainda mais depois de tantas dificuldades que o setor cultural passou por causa da pandemia e de um governo destruidor. É um dia de êxtase".





Ela contou também já ter conversado com a amiga: "Ela falou que está em um universo paralelo. Ela está em outra galáxia. Deve ser muito impressionante você estar ali no meio daquelas pessoas que você vê sempre nos filmes, sabe quem é e o que fez", contou Andréa, que destacou a relevância da trama de Eunice Paiva."É uma história muito nossa, que tem que ser contada e lembrada", explicou.





Andréa encerrou a entrevista destacando o impacto da conquista de Fernanda Torres em Hollywood para o reconhecimento do cinema brasileiro. "Que dia bom! É como ver Rebeca Andrade ganhar uma medalha" medalha", comparou.