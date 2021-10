Andressa Urach revela ter transtorno de Borderline e fala sobre tratamento

Andressa Urach, 33, revelou que sofre de transtorno de personalidade Borderline, uma síndrome conhecida por muita instabilidade emocional.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Pelas redes sociais, ela disse que faz tratamento. "Quando a gente terminou [com Thiago Lopes, 38, o atual marido], foi bem difícil porque eu estava passando por aquelas crises, o Borderline. Estou fazendo tratamento psiquiátrico com a ajuda de psicólogos, tomando minhas medicações", contou.

Continua depois da publicidade



A modelo contou que havia acabado de sair de uma internação psiquiátrica por conta dos rompantes emocionais. Ela ficou muito tempo sem medicação. "Não estava nem conseguindo orar de tanta coisa ruim que aconteceu nos últimos anos. Eu estava quase desistindo", disse.



Atualmente, Urach tem feito cursos de estética e afirma que pretende abrir sua própria rede de salões de beleza. "Para falar a verdade, quando a gente casou, eu não queria trabalhar, queria ficar dependendo somente dele. E ele disse que não, que eu tinha que ser independente. E quero me especializar em todas as áreas", explicou.

Continua depois da publicidade



Ela está grávida de Leon. Durante a gestação, cogitou voltar a se prostituir, mas desistiu dessa decisão e teve forte pressão do marido. Eles terminaram e reataram.



"Acho que foi importante a gente passar por essa fase difícil para entender o que a gente quer da vida e lutar pela nossa família. Fiquei muito feliz por ele lutar por mim, porque eu já tinha casado anteriormente com o pai do Arthur e não tinha dado certo. Então, não acreditava mais no amor", concluiu.



Urach voltou à igreja Universal. "Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos", compartilhou a modelo no Instagram Stories na noite deste sábado (16), ressaltando que não concorda com a Fogueira Santa – campanha que pede para os fiéis doarem todos os bens materiais à Universal –e que não gosta de alguns líderes da igreja.



Ela disse ainda que só passou a frequentar novamente a Universal no Rio Grande do Sul, porque o bispo Guaracy Santos e a mulher dele, Thaís Santos "são pessoas de Deus". Urach afirmou que precisa do perdão de Deus e que necessita de Jesus para que sua família e casamento dêem certo.



"Agradeço às orações de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor, por lutar por nós! E obrigada Bispo Guaracy Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família", finalizou Urach.