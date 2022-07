Anitta anuncia apoio a Lula e vira notícia na imprensa estrangeira

A cantora e empresária Anitta, 29, anunciou nas suas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que vai apoiar o candidato à presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições presidenciais, que ocorrerão em outubro deste ano. A dona do hit mundial "Envolver" deixou claro que não é petista, mas que, por estratégia, vai fazer todos os esforços possíveis para o candidato do PT vencer a eleição ainda no primeiro turno.

"A partir deste momento eu sou Lulalá no primeiro turno. E lutarei por uma novidade na politica presidencial brasileira nas próximas eleições", escreveu Anitta no Twitter. A cantora ainda continuou: "A postura extremamente agressiva e anti-democrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá... seus burros, agressores, autoritários e violentos", encerrou.

O tuíte não passou despercebido pelas redes. A opinião política da cantora se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Um internauta apoiador de Jair Bolsonaro escreveu: "Com apenas dois neurônios você não vai muito longe. Vamos vencer no primeiro turno". Outro comentou: "Opção você tinha. Afinal, a candidatura de Ciro Gomes está aí para romper com a polarização".







A declaração também teve apoiadores: "É pela nossa sobrevivência, Anitta. Volta logo, Lula", disse um internauta. "Anitta, Lula é democrático e defende um projeto inclusivo. É sobre isso: reumanizar a política", disse outra.





Com o apoio, Lula também não deixou de comentar sobre o assunto. "Vamos juntos envolver o Brasil!", disse, compartilhando o tuíte de Anitta.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL





Após o anúncio de Anitta no Twitter, o jornal The Washington Post publicou uma matéria sobre a cantora ter surpreendido a todos ao declarar que o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda a convenceu declarar seu apoio a Lula nas eleições.





Outros dois jornais também publicaram matérias nesta terça-feira sobre o posicionamento de Anitta. O mexicano 24 horas El Diário Sem Limites e o argentino Diario Hoy.





O primeiro postou uma matéria dizendo que Anitta é uma das cantoras mais influentes do Brasil e também colocou o número de seguidores no Instagram e no TikTok, sendo 62 milhões e 20 milhões, respectivamente. A publicação pontuou que em 2018 Anitta foi cobrada por um posicionamento político.





Assim como publicou o jornal americano, o Diario Hoy falou sobre o assassinato do militante do PT no último sábado em Foz do Iguaçu.





POLÍTICA





Esta não foi a primeira vez que Anitta se envolveu em assuntos políticos. A cantora já discutiu com o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, com o também ex-ministro Abraham Weintraub e até mesmo com o presidente da República Jair Bolsonaro. Ela também já tornou público o seu voto de 2018, dando apoio à ex-ministra do governo Lula e senadora Marina Silva.





Veja, abaixo, alguns tuítes e memes sobre o apoio de Anitta a Lula.