Gal Costa é primeira atração confirmada da Virada Cultural de Maringá

A primeira atração da Virada Cultural de Maringá (Noroeste) é a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB (Música Popular Brasileira). Segundo a prefeitura confirmou nesta sexta-feira (8), a apresetação será gratuita no dia 30 de julho, às 21h, na praça Salgado Filho (conhecida como praça do antigo aeroporto). Ela vai encerrar o primeiro dia de atrações do evento.

Intérprete de grandes sucessos como “Vaca Profana”, “Azul”, “Baby” , “Chuva de Prata”, Gal Costa traz para a Virada Cultural de Maringá a turnê “As Várias Pontas de Uma Estrela”. O espetáculo comemora os 56 anos de carreira da cantora com vários hits já gravados e clássicos compostos por nomes como Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim.

Depois de dois anos sem apresentações presenciais, a Virada Cultural de Maringá será retomada neste ano com grandes shows abertos à população. O evento será nos dias 30 e 31 de julho com atrações nacionais e apresentações locais.





“Será uma Virada Cultural marcante e já começamos com a confirmação de um grande nome da música brasileira”, frisa o secretário de Cultura, Victor Simião. Nos próximos dias, a Prefeitura de Maringá deve anunciar outras atrações e a programação completa.