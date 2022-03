Anitta coloca público para dançar debaixo de forte chuva em São Paulo

Nem a forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta terça-feira (1º) parou o furacão Anitta, 28, que fechou com maestria e uma mega produção o último dia de shows do Carnaval na Cidade , no Jockey Clube de São Paulo. Pontualmente, ela subiu ao palco e colocou o público para dançar debaixo de chuva, mostrando porquê é considerada uma das maiores artistas brasileiras da atualidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"É Carnaval que vocês querem? É Carnaval que vocês vão ter", disse Anitta, antes de tocar uma versão mais axé do hit "Vai Malandra" (2017). Em alguns momentos, ela também tocou percussão, em uma parte do show dedicada aos clássicos do axé music, especialmente as músicas da cantora Ivete Sangalo, 49.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na maratona carnavalesca, Anitta apostou em vários looks recortados como nos shows anteriores. Para a folia paulistana, Anitta optou por uma produção roxa, bem sensual, com direito a um tapa-olho e uma espada, que ela compartilhou nas redes sociais.





No meio do show, um pedaço da estrutura do palco caiu no público devido a ventania e da chuva forte. No entanto, ninguém se machucou, e, do palco, Anitta parou tudo e pediu para que os fãs se afastassem e deixassem a produção do evento retirar o objeto. "Eu só vou continuar cantando aqui se vocês abrirem espaço. Não estou vendo vocês se mexerem e eu não vou cantar, hein", alertou ela. No fim, tudo se resolveu e ela voltou com tudo.





Entre os amigos que a prestigiaram a cantora estavam os atores Maisa, 19, Eri Johnson, 60, Carol Marra, 44, a cantora sertaneja Yasmin Santos, 24, o ex-lutador de boxe Popó, o Acelino Popó Freitas, 46, além dos ex-BBBs Fernanda Keulla, 35, Felipe Prior, 29, e Tiago Abravanel, 34.

Continua depois da publicidade





Abravanel comentou sua desistência do Big Brother Brasil 22 (Globo), dois dias após apertar o botão. "Não me arrependo de jeito nenhum de ter entrado e de ter apertado o botão, porque para apertar o botão você tem que ter muita coragem, muita", afirmou o ator e cantor, que admitiu não ter sido uma decisão fácil deixar o reality, mas ainda assim uma decisão extremamente consciente.





Ao lado do marido, Fernando Poli, o cantor e ator disse, em entrevista ao site F5 nesta terça (1º), que está tranquilo e já pensando nos próximos projetos. "Eu estava até comentando ontem. A impressão que eu tive é que eu dormi, tive um sonho muito doido e acordei. Estou normal, feliz, leve, as minhas coisas estão do mesmo jeito. Todo mundo me recebeu com o maior carinho", disse Tiago.





Aliás, ele mal saiu da casa mais vigiada do Brasil e já subiu no palco para cantar no show da dupla Jorge e Mateus - foram três músicas de Tim Maia, no improviso. Os sertanejos foram a segunda atração do dia e apresentaram um repertório extenso de sucessos, todos na boca do público. "Que maravilha essa galera cantando. Fazia um tempo que a gente não vinha para São Paulo e ser recebido assim é um privilégio", disse Jorge.





A humorista Dani Calabresa, 40, prestigiou o show da dupla e da cantora Anitta, mas sem deixar de prestar atenção no que acontece no BBB 22, por conta do CAT BBB –quadro de humor do reality. "Eu fui em um show e estava acontecendo a Prova do Líder. Era um olho na tela e outro no palco", revelou Dani, que foi acompanhada do namorado, o publicitário Richard Neuman.





Antes da dupla sertaneja, o grupo de pagode carioca DDP Diretoria se apresentou no palco do Jockey Clube de São Paulo. "Ficamos felizes com o carinho dos fãs, pois estamos colhendo os frutos do nosso esforço. A gente montou o grupo por conta da nossa paixão pela música e como ela pode transformar a energia das pessoas."





"Hoje, nesse show queremos que o público sinta isso com a gente", reforçou Boni, 31, em entrevista ao F5 antes da apresentação. O pedido do músico foi atendido com sucesso, uma vez que a multidão sambou bastante, mesmo com um início de garoa na capital paulistana.