Anitta declara que nunca mais fará shows no Rock in Rio por "falta de respeito"

Após fazer uma série de publicações sobre pessoas que "não valorizam a sua luta para levar o funk para o mundo", a cantora Anitta, 29, declarou, na tarde desta segunda-feira (12), que nunca mais colocará os pés nos palcos do Rock in Rio, "até que o festival dê aos brasileiros o mesmo respeito que dá aos estrangeiros".





"Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros”, tuitou.



A carioca ainda disse que a organização se sente como se estivesse fazendo um favor ao convidar artistas brasileiros. "A gente que se humilhe a qualquer condição deles pra dar tudo certo pros estrangeiros. Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre porque eu sabia que vinha muito funk do bom pela frente”, iniciou.





"O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival... e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser nada legal... mas pro palco mundo não tem (como foram as palavras mesmo?) star quality".



As apresentações de funk que Anitta cita são as das cantoras Camila Cabello e Rita Ora, que, além de suas músicas de trabalho, surpreenderam os fãs brasileiros com músicas nacionais, como "Bola Rebola" da própria Anitta e "Ai, preto", do rapper L7nnon.







Sobre a sua última apresentação no Rock in Rio Lisboa, ela explicou: "Só fui ao Rock In Rio em Portugal porque sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo", encerrou.