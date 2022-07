Anitta entra para o Guinness Book com o hit 'Envolver'

A cantora Anitta, 29, entrou para o livro dos recordes (Guinness Word Records) por ser a primeira mulher latina da história a chegar ao 1º lugar do Top 50 do Spotify - maior plataforma de música da atualidade -, com o seu hit em espanhol "Envolver".



A música viralizou na internet após quatro meses de lançamento. Isto porque a rede social de vídeos Tik Tok popularizou uma "trend", na qual as pessoas tentavam imitar "el paso de Anitta" (o passo da Anitta, em português). Após explodir em vários países da América Latina, entrando no Top 50 do Spotify de todo o continente, a música também se tornou viral no Brasil, alcançando a primeira posição.

Em poucos dias, "Envolver" foi chegando a posições cada vez mais altas na plataforma de música, até invadir o Top 10 mundial. A partir daí, uma campanha feita pelos fãs da cantora terminou de coroar o sucesso. Artistas, apresentadores, influenciadores digitais e diversos famosos fizeram mutirão para reproduzir a música na plataforma, fazendo com que Anitta chegasse ao topo mundial.







No entanto, engana-se quem pensa que o sucesso foi forçado. A música registrou mais de sete milhões de reproduções no dia em que bateu o recorde, sendo apenas metade delas no Brasil. Anitta ainda permaneceu na posição por mais cinco dias, liderando também o ranking semanal de reproduções.





Além do sucesso na América Latina, "Envolver" também apareceu no Top 50 de países europeus como França, Itália, Suiça, Portugal e Espanha. O sucesso também se estendeu ao concorrido solo americano, onde a cantora chegou ao Top 70 da Billboard Hot 100, que contabiliza as 100 músicas mais vendidas nos Estados Unidos. Atualmente, a música já anota 320 milhões de reproduções no Spotify e quase 300 milhões de views no Youtube.



